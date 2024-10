Amerika választ! Kövesse élőben november 5-én a Mandiner Facebook-oldalán vagy YouTube-csatornáján!

Kedd este minden szem Amerika elnökválasztására szegeződik. Kamala Harris azt tűzte ki célul, hogy az Egyesült Államok történetének első női elnöke legyen, Donald Trump pedig olyan bravúrt próbál elérni, ami korábban csak egyszer sikerült az Egyesült Államok történetében: visszaszerezni a Fehér Házat.

Kövesse november 5-én, kedden 17 órától a Mandiner Facebook-oldalán vagy YouTube-csatornáján az amerikai választás eredményét élő műsorunkon keresztül! Élő bejelentkezésünk során percről percre, több helyszínről is tájékoztatjuk Önöket a legfrissebb hírekről. A Mathias Corvinus Collegium szervezésében kerekasztalbeszélgetéssel készül Peter Boghossian, Koskovics Zoltán, Stumpf István, valamint Kovács István és Gladden Pappin. Stúdiónkban Mráz Ágoston Sámuel és Kiszelly Zoltán szolgáltatják a szakértői véleményeket, de elemzi az eseményeket többek között Nógrádi György, Robert C. Castel és Somkuti Bálint is. Továbbá élőben kapcsoljuk Amerikát is, ahonnan Kiss István és Kiss Rajmund, valamint Törcsi Péter jelentkezik!

