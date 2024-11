Mi mindannyian wrexhamiek vagyunk

Nyitókép: Shutterstock

Miért jó a foci? Mert sport, mert mozgás, mert fejleszti a testet, a lelket és az elmét; mert megtanít egyénileg és közösségben is létezni és előrelépni; és megtanít győzelmek élvezetére és vereségek elviselésére, a széthullás buktatóira és az összefogás erejére. És még sok minden másra is. Magyarország a mai napig fociország, még ha három évtizedig kalandoztunk is a kietlen, reménytelen pusztaságban. Az utóbbi idők fellendülése csak-csak visszahozta a nemzet tudatába a régi hagyományok erejét. De mit mondjunk az Egyesült Királyságról, a futball szigetországnyi hazájáról? És mit láthatunk a futball jelentőségéről annak őshazájában?