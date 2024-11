Memento mori – emlékezünk-e még a halálra?

De az ember igazán akkor mereng el a lét nagy kérdésein, ha viszonylag rövid időn belül több tragédia is bekövetkezik a környezetében. Ez történt velem is. Még szeptember végén kaptam a hírt, hogy egy ismerősöm öngyilkos lett. Mivel társaságban voltam, nem volt arra sem időm, sem lehetőségem, hogy egy gondolkodjak a hallottakon. Aztán, ahogy teltek a napok, búvópatakként elő-előtört belőlem ez a gyászhír, néha lehetetlen körülmények között is.

Próbáltam a környezetemben kiventillálni mindazt, ami bennem van/volt. Kicsit utánajárni, annak, hogy mi vezethetett ide, de azon is elgondolkoztam, hogy a legutóbbi röpke találkozásunkkor volt-e bármi jele annak, hogy valami nincs rendben. Elsiklottam volna a segélykiáltások felett? – tettem fel magamnak a kérdéseket, de előrébb nem jutottam.

Viszont a történtek rávilágítottak arra, hogy

mennyire fontos őszintének lennünk azokkal, akik fontosak számunkra.

Mennyire fontos, hogy ápoljuk a kapcsolatainkat, és kimondjuk a másiknak, hogy valami boldoggá tesz, de azt is, ha valamivel megforgatta bennünk a kést. Mert mi van, ha nem lesz legközelebb...