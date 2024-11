Magyar Péter szerint az, hogy lebüdösözte az embereket, nem súlyos esemény

Nyitókép: Mediaworks/Markovics Gábor

A balliberális ellenzékre eddig is jellemző volt, hogy egyes társadalmi csoportokat – a vidékieket, az időseket, a fideszeseket és másokat – gyaláztak, lekezelő, sértő módon beszéltek róluk, ennek egyik eklatáns példája volt Márki-Zay Péter. A bukott miniszterelnök-jelölt a falusi embereket tudatlannak, ostobának nevezte, olykor részegeseknek, agymosottaknak is, de megsértette a fogyatékkal élőket, a jobboldali szavazókat is.