Levezették, hogy hogyan is néz ki a gazdasági semlegesség a gyakorlatban: szép évünk lesz jövőre (VIDEÓ)

Menczer Tamás egy lakossági fórumon kifejtette, hogy hogyan is néz ki a gazdasági semlegesség a gyakorlatban: jövőre azért is lesz nagy a gazdasági növekedés, erősödés, mert megnyitja a gyárát Magyarországon Debrecennél a BMW és Szegednél pedig a BYD is.

A gyárnyitások szimbolikusok lesznek, hiszen a BMW nyugati, míg a BYD keleti. Megjegyezte Menczer, hogy tudna még hasonló példákat hozni, hiszen 2026 elején pedig a Mercedes fogja megnyitni az új gyárát Kecskemétnél, valamint dél-koreai és kínai gyárak is egymás után fogják nyitogatni a kapuikat.

Ez a gazdasági semlegesség”

– szögezte le Menczer. Ez teszi majd lehetővé azt, hogy minden társadalmi csoportot, fiatalt, középkorút, családost és időst segíteni tudjon a kormány.