Komoly dilemma előtt áll Orbán Viktor

„Jó reggelt kívánok, fehérvári királyok! Hajrá Vidi!” – ezt 2011-ben a közösségi oldalán a Fehérvár első bajnoki címét követően posztolta közösségi oldalán. A Nemzeti Sportnak adott interjújában is elmondta, hogy szimpatizál a piros-kék csapattal is, és többször is a helyszínen szurkolt a Vidi külföldi kupamérkőzésein, ráadásul fia, Gáspár, egy időben a klub igazolt játékosa volt.

Vajon melyik csapat az igazi favorit: az Újpest, a Puskás Akadémia vagy a Fehérvár? A magyar válogatott mérkőzéseit soha ki nem hagyó miniszterelnök a kérdésre ennyit válaszolt: