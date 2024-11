Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

„A Medián szerint a Tisza Párt már támogatottabb, mint a Fidesz. Ennek ellenére a baloldali párt elnöke mégis inkább kihátrált és megfutamodott egy olyan helyzettől, ahol bebizonyíthatta volna, hogy valóban potenciális kihívója-e a Fidesz–KDNP-nek.

Kocsis Máté nem hagyta szó nélkül ezt a szánalmas megfutamodást.

»Ez csak a szokásos Magyar-hanta« – írta a Fidesz frakcióvezetője a közösségi oldalán arra reagálva, hogy Magyar Péter és pártja mivel indokolta, hogy nem indít jelöltet az időközi választásokon a Tolna megye 2-es országgyűlési egyéni választókerületében, ahol Potápi Árpád János hirtelen bekövetkezett halála miatt üresedett meg a mandátum.

Ez bizony nagyon ciki. Ebből az következik, amit mi már régóta mondunk, hogy ezek a baloldali felmérések kizárólag azt a célt szolgálják, hogy a Tisza Párt szavazói elhiggyék, hogy van keresnivalójuk. Az egész egy hatalmas lufi. Ez most be is bizonyosodott.”

