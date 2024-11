Jön a BKK rendészet: Kiss Ambrus elárulta a részleteket

Kiss Ambrus azt is megjegyezte, hogy a BKK rendészet létrehozásával párhuzamosan kiemelt feladat, hogy a közösségi közlekedési eszközökről leszállított hajléktalanok ne maradjanak a megállókban, ahol télen könnyen megfagyhatnak. A hajléktalanok ellátását segítő rendszer a főigazgató elmondása szerint már most is működik.

„Ha például egy buszsofőr azt látja, hogy valaki fekszik a megállóban a padon, akkor jelzést kell adnia arról a BKK diszpécseri szolgálatának. Ugyanez igaz a FÖRI dolgozóira is, hogyha azt látják, hogy valaki fekszik akár egy buszmegállóban, akkor meg kell kérdezniük tőle, tudnak-e valamit segíteni neki, illetve értesítik a diszpécserszolgálatot” – magyarázta a főigazgató.

