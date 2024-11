Vajon mit jelent a kultúra kifejezés, és bizonyos körök mit művelnek ennek keretében? Szintén a botrányok dobták felszínre annak idején, mert különben sosem tudjuk meg, hogy az azóta Dél-Franciaországba emigrált Schilling házaspár például egészen gusztustalanul obszcén performanszokként értelmezte a színházművészetet, élvezve a „hivatalos” kultúradefiniálók feltétlen csodálatát.

Mert hiába van elvileg keresztény-konzervatív kormányunk, a „kultúra” továbbra is idegen megszállás alatt áll.

És efféle celebek, művészek jelentik a mintát, ők a példaképek. Miféle értékrend ez?

Sajnos, úgy tűnik, nincsen egységes magyar kultúra, az is csak politikai táborok mentén értelmezhető, azzal az önkényes és teljesen hazug – ám, úgy fest, elfogadott – kiterjesztéssel, hogy a balos művészek jelentős alkotók, érvényesülésük nem függ világnézetüktől és közéleti aktivitásuktól, ellenben a jobboldali (konzervatív, nemzeti) írók, színészek, zenészek, rendezők kizárólag a kormányzati hátszélnek (édes Istenem, hol az a hátszél?) köszönhetik puszta létezésüket is.

Ennek egyik érdekes leágazása a kortárs irodalom haldoklása, ami nagyjából a hetvenes évek óta kezdődött,

amikor olvashatatlan és a nagyközönség ízlésétől és nézeteitől teljesen idegen témaválasztású művekkel kezdték a hochliteratur nevében bombázni az embereket.

Mivel a jelentősnek kikiáltott szerzőket senki sem olvasta (ha mégis, gyorsan levonta a következtetést, hogy milyen lehet a többi, ha ez a „legjobb”), akiket meg olvastak, azokról a hivatalos ítészek vagy nem vettek tudomást, vagy beledöngölték őket az agyagba, így aztán rengetegen fordultak el az irodalomtól.

Az Index néhány hete kísérletet tett rá, hogy kiválassza a 21. század legjobb magyar regényét, ezért felkért negyven „kiváló és meghatározó kritikust, irodalmárt, szakértőt, irodalomtudóst, hogy hozzáértésükkel segítsék munkánkat. Közülük 18-an elfogadták az Index felkérését, összeállították és megosztották velünk saját top 10-es listájukat.”

(Izgalmas lenne megtudni, 22-en miért mondtak nemet egy ilyen viszonylag kevéssé megterhelő feladatra.)

Az első tízen kívül további hatvanhat javaslat is érkezett, amelyekre egyébként majd az olvasók is szavazhatnak. Én mondjuk a nyolcvan százalékának a címét sem hallottam, de rövid és kevéssé reprezentatív kutatásom eredményeként kevesen olvastak 1-2-nél többet, pedig voltak köztük irodalomtanárok is… Mindenesetre a lista tele van olyan emblematikus nevekkel, akiknek műveikkel ugyan kevéssé, de politikai állásfoglalásaikkal, aláírt nyilatkozataikkal sűrűbben találkozunk, és ezek finoman szólva sem kompatibilisek a jobboldali-nemzeti-konzervatív eszmékkel. Voksolni tehát csak az általuk kiválasztottakra lehet, így nem történik meg még egyszer a Nagy Könyv hibája, amikor is az Egri csillagok nyert (a Pál utcai fiúk és a tévéfilm miatt népszerű Abigél előtt), a lista pedig tele volt Wass Albertekkel…

A közízlés tönkretételében egyébként úttörő és mai napig meghatározó szerepet játszanak a kereskedelmi televíziók

(ahonnan Lakatos Márk és barátai is indultak, és akiket máig ezek tartanak a köztudatban, ha éppen nem a rendőrségi hírekben hallunk róluk). Azzal a felkiáltással vitték a béka feneke alá a színvonalat, hogy „ez kell a népnek”, miközben sokkal értékesebbet is igényesebbet is hajlamosak az emberek fogyasztani, ha felkínálják nekik. Demagógiának tűnik, de tény: még a Kádár rendszerben is néptánc-versenyek, Ki mit tudok operaáriái és versszavalatai, valamint karmester-versenyek tartották lázban a média közönségét. Mondhatni, hogy „nem volt más”, de igazából most sincs, csak ezúttal az igénytelenséget nézik jobb híján.

A kultúrát mintha teljesen átengedte volna a konzervatív tábor a liberálisoknak.

És hogy ez nem csak magyar és világi vonalon működik, arra jó példa, hogy a 2025-ös Szent Év hivatalos kabala figuráját (mert haladni kell a korral, bármennyire is állította XVI. Benedek, hogy a „haladás” katolikus szemmel értelmezhetetlen) egy olyan olasz pop-art művész tervezte, aki egyébként korábban LMBTQ-képeket készített és vibrátorokat tervezett.