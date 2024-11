Hiába küldte el őket a k*rva anyjukba, nem múlik a 444-esek rajongása Magyar Péter iránt

Nyitókép: Magyar Péter hivatalos Facebook-oldala

A 444.hu hozott le egy hosszabb beszámolót a Tisza-pártvezér, Magyar Péter, Szerencsen és Miskolcon tartott beszédéről. Ahogy a lap fogalmazott, a szerencsi Kulcsár Anita Sportcsarnok előtt csak egyetlen középkorú ellentüntető állt, „Büdös vagyok! Te neobolsevik retek, Magyar Péter” feliratú táblával, miközben a helyszínre a biztonságiak még a kezdés után sem voltak hajlandók beengedni az M1 és a Hír TV stábját, akik végül kint várakoztak a hidegben.

Valahogy ezt a 444.hu mégsem rója fel a politikusnak és a szervezésnek, hiszen ezek szerint az teljesen normális, ha egy nyitott, a polgárok részéről is látogatható fórumra más nézeteket valló médium nem léphet be, és így képzeli a Tisza párt is azt a fajta demokrata-romantikát, amelyben természetes, hogy az újságírókat a Dunába lökik. Ráadásul a politikus úgy fogalmazott, hogy

Direktbe fogok kommunikálni az emberekkel és l*szarom a médiát, a sok k*csögöt ahogy van, mert l*szarom őket, de tényleg”

Ez pedig en bloc a médiának lett címezve, nemcsak a jobboldalnak, elvégre Magyar Pétert már a HVG, de még a Telex is betalálta egy-egy esetben, ami láthatóan nem tetszett a férfinak. A 444.hu-t mindez azonban nem érdekli, a lap teljes mellszélességgel kiáll a Tisza párt elnöke mellett és dicshimnuszt zeng a szerencsi és miskolci rendezvényekről.