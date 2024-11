Nyitókép: Andrzej Rostek/Getty Images

„Az elmúlt 20 évben két olyan kormány volt, amelyik alatt drámai módon romlott a magyarok vagyoni helyzete. De szerencsére olyan kormányok is voltak, amelyek sokat tettek a szegénység felszámolásáért.

Egy kormány legfontosabb feladata az állampolgárok életkörülményeinek, anyagi helyzetének javítása. 2004 eleje óta nyolc kormánya is volt Magyarországnak. Ebből négy kifejezetten rosszul teljesített a fenti célfüggvény szempontjából, négy viszont remek teljesítményt nyújtott.

A lenti ábra azt mutatja, hogyan alakult a »segély« szóra keresések gyakorisága Magyarországon 2004 eleje óta. A Medgyessy-kormány utolsó hónapjaiban megdöbbentően magas volt a segélyek iránti kereslet. Különösen elképesztőek ezen értékek annak fényében, hogy ez a kormány pontosan azzal az ígérettel nyert választást, hogy még annál is jobban élhetnek az emberek, mint amit az első Orbán-kormány elért.

Ráadásul 2004 kifejezetten sikeres éve volt a világgazdaságnak, a globális GDP 5 százalékot emelkedett, a munkanélküliség csökkenő trendet mutatott a világ országaiban, jelentősen nőttek a nemzetközi FDI-beruházások és az amerikai cégek nyeresége is. Arról nem is beszélve, hogy az internet ismertsége és a netes keresések volumene is jóval alacsonyabb volt akkor, mint manapság.”