Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

„Természetesen az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő netzenész, Wellor sem hagyta szó nélkül az amerikai elnökválasztás eredményeképpen útilaput kapó provokátorként működő Pressman dicstelen búcsúját. Durván elhúzta a nótáját. A Wellor névjegyévé váló kőkemény dalszöveg most is a helyén van, sőt ha lehet most még vitriolosabb, mint eddig bármikor.

Íme néhány versszak az új az dalból:

»Szorul a torok, könnyes a szem

nélküled mi lesz velünk, Pressman?«”

***