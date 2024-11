Elbukott a nyugati liberális vezetők Ukrajna-stratégiája – Gál Kinga a Mandinernek

Donald Trump győzelme nagyon jó hír és biztató fejlemény a Patrióták számára, világosan mutatja, hogy a patrióta erőkre világszerte egyre nagyobb igény van. Győzelme arra bizonyíték, hogy az embereknek szükségük van a hazafiasan gondolkodó, az erőszakos woke ideológiával szemben a józan ész és normalitás pártján álló, a szólásszabadságot tisztelő politikai vezetőkre. Ezt ma Európában a Patrióták jelenítik meg.

Trump elnök úrral hasonlóan gondolkodunk a béke szükségességéről és az illegális migrációról is. Az emberek többsége most a tengerentúlon, ahogy júniusban Európában is a változásra szavazott. A választók nemet mondtak a liberális elit politikájára és a béke- és családpárti, migrációellenes jelölteket támogatták. Az amerikai választással kétségkívül új fejezet nyílik a transzatlanti kapcsolatokban, ami nagy lehetőség is egyben.

Most jó esély van arra, hogy minél hamarabb béke legyen a szomszédunkban, és arra is, hogy Európa nagyobb szerepet vállaljon a saját békéjének és biztonságának garantálásában.

Ideje, hogy Európa a saját lábára álljon és megerősítse globális pozícióját és versenyképességét, ami folyamatosan romlik a versenytársaihoz képest. Az amerikai választók úgy döntöttek, hogy újra naggyá teszik Amerikát, most pedig rajtunk, patriótákon a sor, hogy naggyá tegyük Európát.

Hogyan?

Ehhez elengedhetetlen, hogy visszahozzuk a józan észt az európai politikába és visszaállítsuk a békét és a biztonságot a kontinensen. Mi, Patrióták bátran vállalkozunk erre és készek vagyunk ezért hatékonyan fellépni. A patrióta gondolkodáshoz természetesen az is hozzá tartozik, hogy elfogadjuk és tiszteletben tartjuk, ha bizonyos dolgokban nem értünk egyet. Hazafias, szuverenista pártok lévén értjük a nemzeti sokféleségből fakadó eltérő megközelítéseket, ugyanakkor arra törekszünk, hogy megtaláljuk a lehetséges együttműködési pontokat. Rengeteg a száma ezeknek a közös céloknak.

Gál Kinga: Egyre erősebbek a patrióták

