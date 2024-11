A Tisza Párt már viccesebb a kutyáknál, akiknek még a drogozás propagálását sem sikerült kisajátítaniuk

A képviselő néhány hajmeresztő pontot is idézett a baloldali vezetésű főváros hivatalos stratégiájából: „az egyik, hogy legyenek külön olyan kvázi drogozó szobák, szórakozóhelyeken, ahol biztonságos körülmények között kábítószer-fogyasztást lehessen művelni.” De mint elmondta, „van olyan is, hogy bevizsgálják a drogot szórakozóhelyeken, majd utána jól vissza is adják a felhasználónak.” Sőt, akad olyan is a javaslatok között, „hogy a drogfogyasztó hajléktalanok élvezzenek előnyt akkor, amikor lakhatáshoz való jutásról beszélünk.”

Ezek olyan irányelvek, amivel mi egyáltalán nem tudunk egyetérteni”

– mondta Szentkirályi.