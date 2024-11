Rektori üzenet: a polgári jobboldalnak bátrabbnak kell lennie!

Fotók: Mandiner / Ficsor Márton

Szeptemberben újabb ötéves ciklusra kapott rektori megbízatást, az egyetem közössége pedig a hetvenedik születésnapja alkalmából nagyszabású ünnepséget szervezett. A hallgatókkal érzékelhetően jó a kapcsolata, hogyan sikerült ezt kialakítani?

Egyszerű a titok: szeretni kell a diákokat. Ötvenegy éve léptem át az Állatorvostudományi Egyetem küszöbét, az első több mint tíz évben vidéki „gyerekként” a kollégiumban laktam – nemcsak mint hallgató, hanem később mint nevelőtanár is. Akkoriban a személyes gondjaiktól kezdve a tanulmányi problémáikon át bármivel bátran fordulhattak hozzám, s ez a kialakult bizalom megmaradt. Vallom, hogy a tanárság olyan, mint a művészet: születni kell rá. Érzék és nagy fokú empátia kell ahhoz, hogy az ember együtt tudjon gondolkodni a diákokkal. A tanári pályám alatt végig igyekeztem a helyzetükbe képzelni magam, ez az elv vezérel, amikor az anatómiát kell elmagyaráznom. Persze van, ami változik: korábban szigorú voltam, megkaptam, hogy „mindenkiből anatómust akarok nevelni”. Tényleg így volt, mostanra viszont más a hozzáállásom; ma már úgy gondolom, hogy az anatómia ahhoz kell, hogy jó állatorvos legyen valakiből. Egy kollégám szerint mostanra nagypapás lettem… (Nevet) Ettől még a mai napig megkövetelem a tudást, csak talán még jobban együtt érzek velük. Egyébként kifejezetten bánt, amikor negatív felhanggal azt hallom, „milyenek ezek a mai fiatalok”.

Aljas és becstelen dolognak tartom a fiatalok kizárását az Erasmus+ programból”

Miért?

Mert nincs velük semmi baj. A mai fiatalok fantasztikusak! Okosak, képzettek, érdeklődők – egyszerűen csak el kell fogadni, hogy mások, mint mi, a korábbi generációk. Másképp gondolkodnak, és más, köztük zűrzavaros hatások érik őket. Soha nem volt problémám a hallgatókkal, mindig szeretettel viszonyultam hozzájuk, amit ők is éreznek és értékelnek. Nem okozott gondot annak elfogadtatása sem, ha például nehezebb követelményeket vezettünk be, hiszen megértettem velük, hogy az ő érdekükben történik, ezáltal lesznek jobb szakemberek. Amikor dékán, majd rektor lettem, egyszer sem fordult elő, hogy a hallgatók ne támogatták volna egy-egy javaslatomat – kétségtelen, hogy én is mindenben mellettük voltam, mindenben részt vettem, és teszem ezt ma is. A pálinkaversenytől a fogathajtó versenyen át a gólyatáborig mindenhol ott vagyok. A legfontosabb, hogy az ember szívvel, szenvedéllyel és természetesen a szakmai tudás erejével űzze a hivatását.

A mai napig jegyzetek nélkül megyek be az óráimra, legfeljebb egy-két szót felírok a köpenyem szélére támpontként. Egy utolsó dinoszaurusz vagyok,

aki táblával, krétával oktat. (Nevet) Rajzolok, és a hallgatók velem együtt rajzolnak. Szükség van arra, hogy lássam a visszajelzései­ket, azt, hogy érdekli őket, amiről beszélek. Nálam elképzelhetetlen, hogy megszólaljon vagy előkerüljön a mobiltelefon az előadás alatt, minden év elején tisztázom, hogy ezt rossz néven veszem.