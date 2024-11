„A MÁV-csoporttal megcsináljuk” – Lázár János reagált Szentkirályi Alexandra felhívására

Nyitókép: Képernyőfotó

„Támogatom a fővárosi Fidesz kezdeményezését! A MÁV-csoporttal megcsináljuk. Már ki is adtam a feladatot Hegyi Zsolt vezérigazgató úrnak. A jövő hétre várom a technikai megvalósítás tervét és ütemezését” – adta hírül Facebook-oldalán Lázár János.

A fővárosi közgyűlés döntésének értelmében január elsejétől a BKK bérletet vásárolók a kutyájukat és a biciklijüket ingyen utaztathatják. Szentkirályi Alexandra a minap írt levelet az illetékes miniszternek, Lázár Jánosnak, hogy a MÁV és Volán járatain is lehessen ingyen biciklit és kutyát szállítani, és ezt terjesszék is ki a díjmentesen utazókra és az álláskeresők bérletével rendelkezőkre is.