Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

„A kétezertízes évek első felében uniós tisztviselőként Brüsszelben dolgoztam, és nem követtem naprakészen az itthoni fejleményeket. Így az André Goodfriend amerikai követségi ügyvivő körüli pletykákat és találgatásokat sem nagyon értettem. Csak a »jóbarát« távozása után hallottam arról, hogy ellenzéki körökben egyesek az amerikai diplomatától és kormányától várták Orbán Viktor megbuktatását. Ezt akkor legfeljebb egyéni fantáziálgatásnak tartottam.

Egy évtizeddel később, David Pressman budapesti amerikai nagykövet működése kapcsán már megsokszorozva hallottam ezeket a találgatásokat. Életemben sok diplomatával találkoztam, magam is letettem a diplomata vizsgát és nagyköveti címem is van. Pressman úr nyilvános tevékenysége messze állt attól, amit a klasszikus diplomatáról gondolok, és inkább egy emberi jogi NGO képviselőjére emlékeztetett. Az ellene felerősödött, gyűlölködő hangú sajtókampány már csak azért is méltatlan, mert Pressman szinte naiv egyenességgel állt ki elvei mellett. Az ellenzéki pártok és médiumok környékén azonban sokan valóban azt hitték és várták, hogy az amerikai kormány meg akarja buktatni az Orbán-rendszert, ami így aligha igaz.

De ettől teljesen függetlenül tragikus hiba, ha egyes ellenzéki politikusok, újságírók, közszereplők valóban egy idegen hatalomtól várják Orbán Viktor megbuktatását és a kormányváltást. Nem azért, mintha Orbán Viktor nem érdemelné meg, hogy megbuktassák. Az idegen segítségben való bizakodás azért káros, mert kishitűség, tehetetlenség, önfeladás van mögötte. A Fideszt a magyaroknak kell leváltaniuk, erre a sziklára kell épülnie minden ellenzéki politizálásnak. (Más dolog, hogy az Orbán-rendszert nyíltan bíráló amerikai és uniós köröktől elvárható lett volna a szabad magyar média érdemi és hathatós támogatása.)”

***