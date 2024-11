A Fidesz szerint a kutyapárti polgármester elherdálja a Hegyvidék ingatlanait

Nyitókép: Képernyőkép / hirtv.hu

Fonti Krisztina, a XII. kerületi önkormányzat fideszes frakcióvezetője, egykori alpolgármestere a Facebook-oldalán számol be arról, hogy a kutyapárti Kovács Gergely polgármester a helyi árak majdnem a feléért hirdet meg egy önkormányzati ingatlant.

Azt írja, „Kovács ’nem adunk el ingatlanokat’ Gergely mégis belevágott az ingatlanértékesítésbe. Mindjárt meg is hirdetett egy

Jagelló úti önkormányzati tulajdonú házat telekkel – a környékbeli ingatlanárak feléért...”

A kormánypárti politikus emlékeztet, hogy Kovács többször is nyilatkozta, hogy ezentúl minden másképp lesz az ingatlanértékesítésnél, mint eddig volt. „És valóban: féláron herdálja el azokat” – fogalmaz.

Fonti arra utal a bejegyzésével, hogy a Kutyapárt elnöke ellenzéki képviselőként, valamint polgármesterjelöltként többször is bírálta a Pokorni Zoltán-féle városvezetést számos ok miatt, többek között azért is, mert szerinte elkótyavetyélik a Hegyvidék vagyonát. Kovács már megválasztott, de még nem hivatalba lépett polgármesterként idén augusztus 4-én is ugyanezzel vádolta meg elődjét. Akkor úgy fogalmazott: „Repül még pár ingatlan, erősen a kőbányai panelárak alatt.

Pokorni NEMADUNKELINGATLANTMERTGAVALLÉROKVAGYUNK Zoltán:

Július 10: Nem adunk el. Július 17. Eladunk.”

Majd azzal folytatta, hogy jóhiszeműen elképzeli, ahogy Pokorni ül otthon és próbálja kibírni, hogy ne adjon el lakást, napról napra egyre idegesebb lesz, már folyamatosan remeg a keze, alig bír enni, kezd teljesen kikészülni, és egy hét után feladja. Pedig ő megpróbálta. Na, de legalább szeretné normális áron értékesíteni a lakást, ám hirtelen izzadni kezd, érzi, hogy egész teste elnehezül, könnyek szöknek a szemébe, a szíve hevesen ver, elkezdi lerágni a lábát, úgyhogy inkább feladja.

S szerinte végül 644 ezer forintos négyzetméteráron hirdették meg a Szamos és Városmajor utcák sarkán álló házban levő lakást, úgy 30 százalékkal olcsóbban, mint egy kőbányai panelt.

A Fonti Krisztina által bemutatott ingatlant a kép tanúsága szerint alig több mint 451 ezer forintos négyzetméter áron kínálja az önkormányzat, ami jóval a piaci ár alatt van.