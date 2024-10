Nyitókép: A Magyar Honvédság Youtube-oldala

„Ez egy 14 tonnás jármű. Kell a páncél, hiszen 2+9 fő életét fontos védeni, ha már háborúskodást akarnak a gazdagok, a nagy urak. 400 darab lesz ebből itthon, 200 millió forint per darab áron kb. Mondjuk a Lynx egyenként 3 milliárd, azaz kb 100 család otthonának ára. Nem is értem, miért kell ennyit fegyverkezésre költeni egy állítólagosan békepárti, vagyis annak hazudott kormánynak. Hacsak nem háborúra készülnek és közben ebből is lopnak.

És ne jöjjön senki azzal, hogy NATO elvárás. Egyrészt ez a magyarországi kormány nem szokta betartani a nemzetközi elvárásokat, például a jogállamiságit sem. Másrészt a NATO nem azt írja elő, hogy Orbán és Erdogan strómanjai mennyiért mutyizzanak, hanem hogy a GDP X százalékát honvédelmi kiadásokra kellene fordítani. Ez lehet például munkabér is, ami a magyarok érdeke lenne és így ez a pénz is itt maradna a magyaroknak. Nos, nézzük a műszaki kérdést! Egy Gidrán 14 tonnás, de csak 370 lóerős a gép.

Egy közepesnél kicsit nagyobb SUV, városi divatterepjáró kb 3 tonna, viszont 500 lóerős a motorja. Biztosan biztonságban vannak a magyar honvédek egy 14 tonnás, de csak 370 lóerős Gidránban? Szerintetek?”