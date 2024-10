Újabb legendás világsztár érkezik Magyarországra

Nyitókép: Jonathan Brady / POOL / AFP

Lionel Richie csaknem húsz év után visszatér Budapestre. A világhírű amerikai énekes-dalszerző 2025. június 17-én az MVM Dome-ban lép fel Say Hello to the Hits című európai turnéja keretében.

Az előadó legnagyobb slágereit felvonultató koncertsorozat 2025. május 31-én Belfastban indul, és tizenhat országot érintve összesen 27 koncertet ölel fel.

A turné augusztus 2-án Madridban zárul – jelentette be hétfőn a szervező Live Nation.

Richei a popzene egyik legsikeresebb előadója

Lionel Richie a popzene történetének egyik legsikeresebb előadója.

A 75 éves művész négy Grammy-díjat kapott, emellett begyűjtötte az Oscart és a Golden Globe-ot is, lemezeiből több mint 125 millió fogyott világszerte.

Több mint fél évszázada tartó pályafutása alatt olyan slágereket alkotott, mint a Say You, Say Me; a Dancing on the Ceiling; az All Night Long (All Night); az Endless Love; a Lady; a Hello; a Penny Lover; a Truly vagy a Stuck on You. Michael Jacksonnal közösen írta a We Are the World című zenetörténeti jelentőségű slágert.

Tavaly és idén Song All Night Long című műsorával turnézott az Egyesült Államokban, majd Las Vegasban volt fellépéssorozata. Immár nyolcadik évada zsűritag az ABC American Idol című műsorában. Legutóbb társproducerként debütált a The Greatest Night in Pop-ban: a dokumentumfilm a megjelenés első hetében a Netflix filmlistájának élén kezdett 11,9 milliós nézettséggel.

2005-ben már fellépett Magyarországon, akkor a budapesti Felvonulási téren (ma Ötvenhatosok tere) mintegy 200 ezer ember előtt énekelt az ingyenes Kapcsolat-koncerten.

(MTI)