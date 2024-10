Tételesen megcáfolták: Magyar Péter hamis állításokat terjeszt, az ellenzéki média meg kritika nélkül átveszi azokat

1. Magyarország NEM a legszegényebb ország az EU-ban

Magyar Péter a beszédében kiemelte, hogy „húsz év alatt Orbán és Gyurcsány éltanulóból a legszegényebb és legkorruptabb országgá tették Magyarországot az Európai Unióban”. Ezzel szemben a Transzparens Újságírásért Alapítvány gyűjtése alapján „nem állja meg a helyét az az állítás, miszerint Magyarország az Európai Unió legszegényebb országa. A sajtót is körbejáró fogyasztásösszesítésről szóló adat ugyanis megtévesztő képet mutat az ország helyzetéről. A fogyasztásösszesítés ugyanis nem veszi figyelembe az ország GDP-adatait, ahogyan a foglalkoztatottságot és a szegénységi adatokat sem. Ezért a megannyi helyen feltüntetett adat önmagában csak korlátozottan értelmezhető, és csúsztatásnak minősül az ebből való bárminemű következtetés is. A szegénység kérdése ugyanis sokkal összetettebb annál, egyetlen mutatót vizsgálva nem kaphatunk pontos és releváns információkat.” A Nemzetgazdasági Minisztérium is ezt erősítette meg: Magyarországon a lakosság bruttó megtakarítási rátája a korábbi magas szintről még tovább növekedett, és meghaladta a 21 százalékos szintet, ami az unión belül a legmagasabb érték. Tehát a magyar családok nem elköltik a jövedelmüket, hanem megtakarítják, „ezért is vezethet fals információra, ha csupán a fogyasztási mutatókat vizsgáljuk egy ilyen kérdésben.”

„Ha pedig további gazdasági mutatókat is megvizsgálunk, mint például a GDP vagy az egy főre vetített GDP elmondhatjuk, hogy Magyarország egyik esetben sem sereghajtó az EU-ban” – jegyezték meg.

2. Nem bizonyított, hogy Magyarország lenne a legkorruptabb ország az EU-ban

„A Transparency International évről évre közzéteszi a Korrupció Érzékelési Indexet, amely alapján a magyar média egyes szereplői tévesen azt a következtetést vonja le, hogy Magyarország az EU legkorruptabb országa. Pedig ez a kutatás nem a korrupciót méri, hanem azt, hogy a lakosok mennyire érzik a korrupciót. A Transparency saját honlapján úgy ír az indexről:

»A Korrupció Érzékelési Index egy összetett mutató, amely különböző független és elismert intézetek által készített szakértői felmérések korrupcióval kapcsolatos adataira épít.«”

Az alapítvány feltette a nagy kérdést: „tehát módszertanát tekintve is megkérdőjelezhető az eredmény, hiszen kik a »független és elismert intézetek«? De ha még el is fogadnánk a módszertant, az eredmény akkor sem azt mutatja meg, hogy valójában mekkora a korrupció, hanem azt, hogy a lakosok saját bevallás alapján mennyire gondolják elterjedtnek a korrupciót az adott országban.”