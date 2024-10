Szuverenisták versus bábkormány – íme a magyar belpolitika régi-új frontvonala

Két pólus, két világkép

Az 56-os programok, illetve az elmúlt napok nyomán kijelenthető:

a kormány egyértelműen a Tisza Pártban látja politikai ellenfelét, akinek külföldi támogatását, önállótlan jellegét fogja kihangsúlyozni a következő időszakban,

míg Magyar Péter továbbra is marad a one man show-nál (az ünnepség után az öccse csatornájának adott „exkluzív” interjút, egész pontosan a G nap utáni Simicska-éra egyik médiavezetőjének), illetve kerüli, hogy a társadalom számára fontos és releváns dilemmákban egyértelműen állást foglaljon. Így marad a lebegtetés és az ígérgetés – előbb-utóbb pedig a különböző botrányok kapcsán is mondania kell majd valamit. Márpedig a nemzetközi elvárásokhoz való viszonyulás akár meghatározó is lehet a politikai vetélkedés során, elég csak a 2022 áprilisi parlamenti voksolásra gondolni, ahol a háború, illetve a fegyverszállítások elutasítása alapvető témája volt a kampánynak, ahogy korábban az európai migrációs politika is, különösen a 2015 utáni időszakban.