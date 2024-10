Nagy visszatérő: a Simicska-féle Hír TV volt vezérigazgatója vezeti majd Magyar Péter testvérének médiavállalatát

Tarr neve nem véletlen cseng sokaknak ismerősen, hiszen korábban a Fidesz ellen fordított Simicska-féle Hír TV vezérigazgató-helyettese volt. Ebben az időben Tarr Péter és Magyar Márton is a tévénél dolgozott. De a Kontroll.hu jelenlegi főszerkesztője feltűnt a Jobbik-féle N1TV körül is. Ezután megjárt számos baloldali médiumot, így például a Hvg360 és a Media1 munkatársa is volt. Legutóbb azzal került a hírekbe, hogy a Gattyán György érdekeltségébe tartozó Frisshirek.hu főszerkesztői pozíciójából eltávolították, és feladatköreit a mesterséges intelligencia vette át – erről már a Magyar Nemzet írt összeállításában.