Újságot indít Magyar Péter testvére

Hamarosan elindul Magyar Márton új online projektje, amelyet jelenleg Kontroll TV munkacímen emlegetnek. Magyar Márton idén tavasszal még testvére, Magyar Péter kommunikációs feladataiban vett részt, miközben a Mészáros Lőrinchez közeli Indamediánál dolgozott, valamint felbukkant a Tisza Párt és a Jobbik közelében is. Korábban a HírTV-nél is tevékenykedett – számolt be a media1.hu.

A Tisza Párt elnökének, Magyar Péternek a testvére a 24.hu-nak nyilatkozva megerősítette, hogy egy új online médium alapításán dolgozik, amely várhatóan októberben jelenik meg a magyar piacon.

Az új platform írott, videós és podcast tartalmakat is kínál majd, és jelenleg Kontroll TV néven hivatkoznak rá, bár a végleges nevet Magyar Márton még nem kívánta nyilvánosságra hozni. Magyar Péter testvére hangsúlyozta, hogy az új médium független lesz a Tisza Párttól. A tervezett médiatermék alapítója korábban a HírTV-nél is dolgozott szerkesztő-riporterként, amelyet több, YouTube-on elérhető videó is megörökített.

Magyar Márton kijelentette, hogy célja elkerülni, hogy a finanszírozói érdekek megjelenjenek az újságban. Ezért számos tehetős vállalkozót megkeresett, hogy kisebb összegekkel támogassák a projektet. Így ha valaki mégis megpróbál beleszólni abba, hogy mi jelenjen meg a cikkekben, lehet nemet mondani anélkül, hogy a működés veszélybe kerüljön – tette hozzá a lap.