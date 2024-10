Porlik a szikla – Potápi Árpád Jánosra emlékezünk

Sugárzott róla az élet szeretete; a lovaglás a szenvedélye volt, olyan méltósággal vezette a somlyói lovas zarándokok seregét, mint egy született huszárkapitány. Magas lóról mégsem beszélt soha, nem a hatalmat, hanem a hivatalt, a szolgálatot látta az államtitkári megbízatásban – jobban is állt neki, jobban is szerette a szabad­időruhát és a népviseletet, mint az öltönyt. Számtalan embertől hallani-­olvasni: tudták, érezték, hogy közülük való, olyasvalaki, akire lehet számítani, akihez lehet közvetlenül fordulni, akár nehézség akadt, akár csak egy jó gondolat. És neki is volt mindenkihez egy jó szava, egy kedves tréfája.

A közvetlenség mindazonáltal nem jelentett lazaságot a szó ma divatos értelmében. Régi vágású úriember volt, mi a tucatnyi találkozás után is mindvégig magázódtunk; ugyanakkor nemcsak kérte, de meg is adta minden embernek a tiszteletet, egyenrangú partnerként beszélt mindenkivel, s engem is készséggel avatott be az évek során a Kárpát-medence békés újraegyesítésének hatalmas munkájába, amelyhez olyan sokkal járult hozzá még utolsó óráiban is. Mindössze ötvenhét esztendősen hagyott itt minket, családját, két gyermekét, unokáját és az egész nemzetet – fájdalmas veszteség ez mindannyiunknak. Isten Önnel, Államtitkár Úr!