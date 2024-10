Petíciózni kezdtek a taxisok, majd gyorsan egymásnak is estek

Petíciót indított a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete, amely elsőkörben adócsökkentést és létszámstopot szeretne a szakmában, mert úgy látják, egyre több a taxis az utakon, így egyre kevesebb munka jut a sofőrökre. Közlésük szerint a taxisokat képző autós iskolák folyamatosan teltházzal üzemelnek, ráadásul egyre nagyobb az érdeklődés a szakma iránt, azonban a fuvarszervezők is folyamatosan új taxisokat raknak a piacra, ami szerintük ellehetetleníti a munkájukat.

„A taxisnak általában akkor van baja, ha sok és akkor, ha kevés a munkája”

A petíció kitér az adózásra is, a szervezet petíciót ír a Pénzügyminisztériumnak is, amelyben arra kérik őket, hogy vizsgálják felül a taxisok adózási szabályozását és vezessenek be könnyítéseket, hogy fenntartható maradjon a taxizás. Azt írták, hogy a szektor nehézségekkel küzd, túlzónak tartják az adóterheket. Arra kérték a szaktárcát, hogy a taxis személyszállítási tevékenységet minősítsék tárgyi adómentes tevékenységnek, mivel ez a lépés nagyban hozzájárulna a taxisok adminisztratív és pénzügyi terheinek csökkentéséhez.

Úgy fogalmaztak, hogy jelenleg az alanyi adómentesség határa 12 millió forint, ha a taxis ezt a határt átlépi, a bevételét 27 százalék áfa terheli.

Tekintettel arra, hogy a hatósági árakat nem lehet áfával terhelni, javasoljuk, hogy az alanyi adómentesség határának átlépése után legfeljebb 5 százalékos áfa terhelje a taxisok bevételét”

– áll a petícióban, amely lépés szerintük biztosítaná a vállalkozások fenntarthatóságát és az igazságos adóterhelést. Javaslataik között szerepel, hogy az alanyi adómentesség kerete emelkedjen 25 millió forintra, ezt igazítsák a KATA keretének növeléséhez.

Fotó: Jean-Michel Delage / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

A lapunknak nyilatkozott egy taxis, aki nevét nem vállalta, de azt mondta, nem ért egyet teljesen azzal, amit a petíciót készítők állítanak. A sofőr lapunknak úgy szólt: a taxisnak általában két esetben van baja: ha sok a munka és ha kevés.

A szervezet petíciót ír a Fővárosnak is, amiben azt kérték, hogy az új városvezetés lépjen fel a drosztengedélyek jelenlegi szabályozásának felülvizsgálata érdekében, mert mint írták, jelenleg a drosztengedélyek számának szabályozása hiányos, és ez a helyzet nemcsak a taxis vállalkozók számára okoz komoly nehézségeket,

hanem az utasok biztonságát és a szolgáltatás színvonalát is negatívan befolyásolja.

Azt kérik Karácsony Gergelyéktől, hogy a drosztengedélyek számát maximalizálják 6500-ban, mert ez a korlátozás biztosítaná a tisztességes piaci versenyt és a megfelelő szolgáltatási színvonalat, miközben lehetőséget nyújtana a taxis vállalkozásoknak a fenntartható működésre.