Mi lesz abból, hogy az EU elfogadta az újabb ukrán hitelt? Itt az elemző válasza (VIDEÓ)

Kiszelly a most megszavazott támogatás felhasználása kapcsán arra mutatott rá, hogy a pénzt nem „pántlikázták fel”; annak felhasználását az ukrán kormány belátására bízták, azaz szabad kezet kaptak.

Hogy ebből mennyi juthat a frontra, a háborúra, az elemző azt mondta: „A korábbi hitelezők is jelezték igényeiket, de közben az államot is működtetni kell és egyéb kötelezettségek is vannak, mint például a nyugdíjak finanszírozása.”

Ugyanakkor ez a pénz segít abban, hogy Ukrajna költségvetésre stabilabb legyen, és javíthatja valamelyest az ország hitelminősítését is, miután ezt a pénzt devizában kapja és ezzel tudja törleszteni az adósságait. Ezzel együtt nyilván a háború folytatását is elősegíti – tette hozzá.

Összegezve Kiszelly szerint ez a mostani támogatás

stabilizálhatja a kijevi kormány politikai helyzetét

azzal, hogy hozzájárul az ukrán állam működőképességének fenntartásához.