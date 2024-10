Megfogta az alföldi táj, blogot indított – ma már harmincezren követik (VIDEÓ)

Nyitókép: Highlights of Hungary

Elindult a Highlights of Hungary idei évada, amellyel céljuk, hogy a legkiválóbb magyar teljesítményeket díjazzák. A díj jelöltjeit már kiválasztották a Highlights of Hungary nagykövetei, ám a végső döntéshez az Önök szavazatára van szükség. A közönségszavazás a Highlights of Hungary weboldalán elérhető.

Kovács Wölfinger Diána 16 évvel ezelőtt költözött Székesfehérvárról Mártély közelébe, ahol Szikvirág tanyáján igyekszik a hagyományos, tanyasi élet apró csodáit bemutatni a saját fényképein, novellaszerű blogbejegyzésein keresztül. Diánát a lovak iránti szeretete hozta őt a Tisza árterébe. „Székesfehérváron nőttem fel, ott éltem 21 éves koromig. A lovaglás kapcsán kerültem a Tiszántúlra, és nagyon megfogott engem az alföldi táj. Annyira mély hatással volt rám, hogy itt ragadtam” – meséli Diána.

A tanya, ahova költöztek, kezdetben „nagyon mély szinten volt”. „16 évvel ezelőtt, amikor ideköltöztünk, nem volt bent víz, csak egy ásott kút volt, nem volt fürdőszoba, természetesen vizes blokk sem volt, nem lehetett mosogatni. Az öreg tanyaépület volt, ami az 1800-as évek végén épült, illetve az öreg viharvert istálló, de az akkor már olyan állapotban volt, hogy többen tanácsolták, hogy bontsuk le” – idézi fel Diána. A jelen teljesen más már. A család kitartó munkával felújították az egész Szikvirág tanyát: „ami most itt kialakult, az 16 évnek a munkája. Az összes melléképület, az istállók felújítása, vagy akár a tanya épületében a fürdőszoba felújítása. Ez mind most történt.”

A tanya 3000 négyzetméteres területén ma már szinte megtalálható, ami egy önellátó élethez szükséges. Lovakat, kecskéket és baromfit tartanak, zöldséget és gyümölcsöket is termesztenek.

„A családunk minden tagja aktívan részt vesz a tanya körüli teendőkben, mindent családként próbálunk megoldani.

Nagyban különbözik a városi élettől az, hogy nálunk a gyerekek a mindennapos teendőkbe be vannak vonva” – meséli. Igyekeztek mindent úgy kialakítani, hogy a gyerekek is tudjanak segíteni: „a hízó bikát a tízéves gyerek is megtudja etetni teljesen biztonságos módon”. „Nem csak az állatok ellátásában vesznek részt, hanem a feldolgozásban is” – jegyzi meg Diána. A tanyasi élet számukra nemcsak a természet közelségéről szól, hanem arról is, hogy az emberek szoros kapcsolatban élnek a földdel és az állatokkal, és megtanulják értékelni a kemény munkát.