Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

„Mindezen előzmények után Magyar csúcsteljesítménye az volt, hogy a nem közmédiában dolgozó ATV-s Szöllősi Györgyit számonkérte, mert merészelt a 30. házassági évfordulóján a férjével »egzotikus szigeten« nyaralni, miközben ő a közmédia előtt tüntet. Magyar Péter megparancsolná egy magántelevízió riporterének, mikor és hova mehet nyaralni.

Magyar ezzel a hitelességével hirdetett lyukas zászlós tüntetést a köztévé elé, amivel nem csupán a lyukas zászlót, de a sajtószabadságot is meggyalázta. Magyarországon nincsen sajtószabadság, az orbáni propaganda (Magyar Péterrel és nélküle) egy nemzeti tragédia, de amihez ez az ember hozzáér, azt bemocskolja, meghamisítja és súlytalanná teszi. A populizmus, a demagógia és a propaganda kéz a kézben jár, Magyarra pedig azért büszke az őt támogató (egykori) értelmiség is, mert Magyar populista.

Abból gyártanak elméletet, hogy ez a kordivat, ez ma a menő, ez hatékony, mert Trump is populista, Putyin is, Orbán is az, a tisztességes objektív tájékoztatás és demokratikus értékrend kora lejárt. Ezek az emberek mentek tüntetni immár csak néhány ezren Magyar mellett, akik feladtak minden liberális, demokratikus értéket, szakmai, morális és emberi normát, mert Magyar Pétert csak e normák semmibe vétele és elárulása árán lehet követni és támogatni. Csupán azt nem tudjuk, hogy akkor miért tüntettek a »sajtószabadságért«, ha az óbaloldali?”

