Kiss László óbudai polgármester a börtönből közli majd, kiket javasol a helyetteseinek

Információink szerint az lesz a menetrend, hogy a korelnök, a DK-s Ujfalvi István nyitja meg a tanácskozást, ezt követően szavaznak a képviselők az alpolgármesterek személyéről, erre Kiss Lászlónak kell javaslatot tenni és az írásos dokumentumot az ügyvédje fogja a képviselő-testületnek eljuttatni. (Korábban felvetődött az is, hogy a polgármester videón keresztül becsatlakozik a munkába, de végül elvetették ezt a roppant abszurd ötletet.)

Úgy tudjuk, a polgármester az LMP-s Burján Ferencet, a párbeszédes Béres Andrást – ők jelenleg is ezt a tisztséget töltik be –, a DK-s Zábó Attilát, valamint az MSZP-s Őri Lászlót javasolja erre a pozícióra. A bizottságok összetételéről is megvan már a városvezetés elképzelése, erről is október 7-én fognak dönteni.