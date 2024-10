Kíméletlen kritika: a Kutyapártnál nem értik, Magyarék miért indultak el a fővárosi választáson

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

A kaotikus budapesti politikai helyzet kapcsán Kovács Gergely számára a legnagyobb kérdés az, hogy a Tisza Párt miért indult el a fővárosi választáson. A Kutyapárt elnöke, Hegyvidék polgármestere az ATV Egyenes beszéd című műsorában arra utalt, szerinte a mai napig nem látni, hogy Magyar Péterék bármilyen formában szeretnék a fővárost irányítani.

Kovács úgy véli, nagyon

nehéz úgy, ha a győztes, a legnagyobb frakció ebben a munkában nem kíván részt venni.

S azt is elmondta, érti ő, hogy a következő másfél év nem lesz diadalmenet a fővárosban – mert nem szokott a jelenlegi kormány alatt és Budapest mostani anyagi helyzetében –, de azt gondolja, nekik akkor is érdemben kellene felelősséget vállalniuk.

A kutyapárti politikus szerint a főpolgármesternek is meg kell adni azt a lehetőséget, hogy ő szintén javasolhasson főpolgármester-helyettest. Kijelentette, ők megszavazzák azt is, akit a Tisza Párt és azt is, akit Karácsony Gergely javasol a tisztségre.

Kovács úgy véli, azért furcsa az, amit Magyar Péter állít erről a vitáról, mert ő úgy próbálja beállítani, mintha pozíciókért menne a marakodás, holott ennek tökéletesen az ellenkezője igaz. Nem az a baj, hogy most mindenki 26 pozíciót akarna magának, hanem nem akarnak részt venni a munkában.

Könyörgünk, hogy valaki jelöljön főpolgármester-helyettest”

– fogalmazott, és azt különösen szerencsétlennek tartja, hogy Magyar Péter abban az emberben, Tordai Csabában találta meg a leggyakrabban hangoztatott ellenségét, aki a tudása szerint az elmúlt 10 évben a legtöbbet tett a korrupció ellen Magyarországon. „Úgy tűnik, Magyar Péter szeret mindenki ellen küzdeni” – jelentette ki.