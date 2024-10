Junior Prima Díjjal ismerték el a Világgazdaság munkatársát

Nyitóképen Mészáros Gergő átveszi a Prima Díjat. Fotó: Vémi Zoltán

Mészáros Gergő, a Világgazdaság munkatársa is Junior Prima Díjban részesült idén. A fiatal újságíró még kezdőként csatlakozott a lap csapatához. A szerkesztőségi munkában nem csak a cikkek írása terén bontakoztathatta ki tehetségét, – külgazdasági, illetve kriptó- és hagyományos valutapiaci anyagaival – hanem a podcastok készítésébe is becsatlakozott. Idővel saját műsort is kapott – ismertették.

Mészáros szakterületei közé a globális monetáris politika és a tőkepiacok tartoznak, előszeretettel követi ugyanakkor a kriptopiaci fejleményeket és a devizapiaci izgalmakat egyaránt.

„Szerkesztőségünk büszke Mészáros Gergőre, hiszen a szakmai elismerés mellett, a díj mintegy visszaigazolása is annak, hogy a Világgazdaság egy olyan szakmai műhely, amely a fiatal tehetségeknek fejlődési, kitörési lehetőségeket biztosít” – közölte Túrós-Bense Levente, a Világgazdaság főszerkesztője, aki hozzátette:

a hazai sajtóban igen nagy szükség van a képzett gazdasági újságírókra, a fiatalos lendületre, a vérfrissítésre.”

A Prima Primissima Díjakat 2007 óta kifejezetten a fiatal tehetségek számára is odaítélik azért, hogy a már fiatalon komoly eredményeket felmutató szakemberek is elismerésben részesülhessenek. A zsűri által díjazott 6 fő személyenként már nettó 3 millió forint pénzjutalomban részesül.