Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

„Én, dr. Kiss László a Magyar Köztársaság Alkotmányára esküszöm, hogy polgármesterként kizárólag Óbuda-Békásmegyer, Budapest III. kerület érdeke vezérel. Minden döntésem mozgatója kerületünk polgárainak érdeke. A Magyar Köztársaság szabad polgáraként esküszöm, hogy minden tettemmel a jelenlegi diktatorikus politikai hatalom lebontásán dolgozom, hogy Hazánk mihamarabb újra szabad választásokon választhasson legitim kormányt.

Oligarchákkal eddig és ezek után sem alkuszom, ezt másoktól is elvárom. Elutasítom az állami intézményesített keresztényüldözést, és szolidaritást vállalok Iványi Gáborral és más politikai okból üldözött keresztényekkel. Jelenlegi politikai bebörtönzöttként követelem valamennyi politikai fogoly szabadon bocsátását, a politikai perek előkészítésének befejezését, különösen az Iványi Gábor és hitvalló testvérei elleni eljárásokat. A Magyar Köztársaság szabad polgáraként kiállok a szabadság és az esélyegyenlőség értékei mellett, elutasítom a jelenlegi emberellenes rendszer uszító politikáját és esküszöm, hogy mindent megteszek a kormányváltásért. Isten engem úgy segéljen!

Miután az ügyészség politikai per előkészítéseként megakadályozott, hogy itt, a képviselő-testület ülésén megválasztott polgármesterként esküt tegyek, kijelentem, hogy jelen eskü szövegét ma elmondtam a testületi ülés megnyitásának pillanatában, korábban pedig az ügyvédem előtt is. Magamat a kerületem, a III. kerület törvényes polgármesterének tekintem. A jogaimtól való megfosztást nem tekintem jogszerűnek, el nem ismerem. Kijelentem, hogy korábbi eskünkhöz hű voltam, törvénytelenséget el nem követtem. Jelen eljárás illeszkedik a jelenlegi főpolgármester ellen konstruált, ú.n. ’városháza ügyhöz’, a célja a főpolgármester, velem együtt két budai és három pesti kerületi polgármester gyengítése, zsarolhatóvá tétele és esetleges büntetőjogi felelősségre vonása hamis vallomások és a közvélemény manipulációja által.

Az ügyészségi kiszivárogtatások miatt korábban büntető feljelentést tettem, amelyet áttolva egy hatáskörrel nem rendelkező rendőri szervhez, nem vizsgáltak ki megfelelően. Jelen események bemutatják, hogy ez az ügy kizárólag politikai, hiszen ügyészségi nyomozati anyagok részletei szivárognak ki és szivárogtak ki politikai fogollyá válásomat követően is. Ez az ügy egy jogállamban elő sem fordulhatna, ahogyan kimutatható, hogy a – Völner-ügyhöz hasonlóan – itt is a Fidesz bújik meg az ügyészség mögött, arra illetéktelenek kapnak nyomozati anyagokat – és ahogy ott is – itt is csak elbábozzák ennek kivizsgálását.”