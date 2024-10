Ilyet még nem láttunk: cellájából hívta össze az alakuló ülést Óbuda polgármestere

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Valószínűleg Óbuda polgármestere az első a magyar demokrácia történetében, aki a fogdából hívta össze az önkormányzat alakuló ülését.

Mint ismert, Kiss László vesztegetés gyanúja miatt letartóztatásban van december közepéig, így, miután nem mondott le posztjáról, nem tehetett mást, mint hogy

a fogdából kezdje meg a kerület irányítását

– tudta meg a 444.hu.

A kerület első embere Bots Dénes jegyző jelenlétében írta alá a meghívót, az ülést pedig jövő csütörtök reggelre hívták össze.

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy Kiss írásbeli javaslatot tett még az alpolgármesterek személyére is, de az egyelőre nem derült ki, hogy kiket javasolt. Az egyik előző ciklusbeli alpolgármestere, Czeglédy Gergő is letartóztatásban van, szintén vesztegetés gyanújával. Mindketten tagadják a vádakat – tették hozzá.