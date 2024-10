Hoppá: egy magyar van az emberi evolúció megfejtésének kapujában (VIDEÓ)

Azon túl, hogy Tamás munkája a kutatási világban elismerést nyert, a gazdikkal is igyekeznek megosztani az eredményeket. Különféle családi kutya programok keretében minden évben előadásokat tartanak a legfrissebb kutatási eredményekről, amelyek közérthető formában mutatják be a tudományos munkát. „Csinálunk kis előadásokat, ahol színesen és közérthetően osztjuk meg az eredményeinket a gazdákkal” – meséli a kutató.

Faragó Tamás jelenleg is egy ötéves projekt keretében vizsgálja tovább a kutyák vokális tanulását, és a jövőre nézve számos izgalmas kérdést kíván megválaszolni. Kiemelten érdeklődik aziránt, hogy hogyan tükröződnek a kutyák érzelmi állapotai a hangadásukban. Ahogy ő maga is megfogalmazza: „Gyakran a válasz helyett még több kérdés merül fel az eredmények kapcsán, ez a szépsége is az egésznek.” A munkájával nemcsak a kutyák kommunikációs világába nyújt bepillantást, hanem fontos evolúciós kérdéseket is megválaszolhat, amelyek az emberi nyelvfejlődés megértéséhez vezethetnek.