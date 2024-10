Hont: Ha valaki kimegy a gátra elmondani, az állam nem működik, a lehető legrosszabbat teszi (VIDEÓ)

„Az nincs rendjén, mikor egy közszereplő, egy választott képviselő nem ismeri a mértéket”

Schiffer András ügyvéd ennél is tovább ment. Az egykori országgyűlési úgy vélekedett, hogy „akinek van valamilyen választott pozíciója, közhatalmat gyakorol, – legyen az akár egy ellenzéki képviselő – és akár látványosan is kimegy homokzsákot pakolni, annak lehet egy nagyon is pozitív üzenete. Én magam is '13 júniusában derekasan pakoltam a homokzsákot” – idézte fel.

Schiffer abban sem látott kivetnivalót, hogy a DK frakcióvezetője üdvözölte az árvízvédelmi munkálatokban részt vevő mi hazánkos aktivistát. „A védekezést igenis segíti az, hogy nemcsak a választott képviselők, politikusok, színészek, sportolók kimennek, és mutatják a jó példát”.

Az ügyvéd szerint viszont

az nincs rendjén, mikor egy közszereplő, egy választott képviselő nem ismeri a mértéket”.

„De azért én még bátorkodom mindig annyira naiv lenni, hogy azért a társadalom jelentős részének meglesz előbb-utóbb a józan értékítélete, és az ilyen öncélú magamutogatást oda tudja tenni, ahova való” – zárta gondolatmenetét Schiffer András.