Hol van kevesebb nő: a püspöki karban vagy a feministák új kedvenc pártjának elnökségében?

Pedig kellene. Nem szívesen bocsátkozom efféle fejtegetésekbe,

de mit mást tehetne az áradó tudatlanság és a felesleges dühöngés láttán egy segítőkész keresztény, mint hogy röviden utal rá:

pontosan ugyanabban a sorban, ahol Szent Pál leírja, hogy „az asszony engedelmeskedjék férjének”, néhány betűvel korábban mindezt úgy vezeti be, „Legyetek egymásnak alárendeltjei Krisztus iránti tiszteletből”. Klasszikus kölcsönös névmás, nehéz volna félreérteni; ráadásul ott van az egész mellett a mérce – az a Jézus, aki még a házasságtörő nőt se engedte bántani. Az például egy szép feladat lenne valamely ráérő progresszívnek, hogy kikutatja: az e páli intelmeket komolyan vevő és ezek szerint élni igyekvő keresztény párok körében milyen arányban fordul elő elnyomás és bántalmazás.

Különös tekintettel arra, hogy Pál külön szól a férfiakhoz is: szeressék feleségüket úgy, ahogy Krisztus (mármint az életét is feláldozó Krisztus) az Egyházat. Amiből szintén elég nehéz levezetni, hogy az egyházak szerint a férj nyugodtan bántalmazhatja nejét, ugráltathatja kedvére, a nő dolga a tűrés és a szenvedés – a „töltsétek meg a korsókat vízzel” vagy a „kelj fel, és járj” típusú, jézusi „parancsolgatások” esetében az tolt volna ki magával, aki nem engedelmeskedik. De Mária és Márta történetének sem az lett a vége, hogy az Úr Máriát is jól kizavarja a konyhába, hátha akkor hamarabb elkészül az uzsonna.