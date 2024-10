Highlights of Hungary: Akit megkért a világbajnok, hogy legyen „kíméletes” (VIDEÓ)

Nagyköveti méltatás – T.Danny

Bulcsú sikerei nemcsak az ő személyes teljesítményéről szólnak, hanem Magyarország számára is hatalmas sporttörténeti jelentőséggel bírnak. Jelölése a Highlights of Hungaryre méltó módon ünnepelné a magyar sportolói kiválóságot és inspirálná a fiatal generációkat. Az ő története egy példaértékű bizonyíték arra, hogy kitartó munkával és szenvedéllyel hatalmas eredményeket lehet elérni a világ színpadán. Révész Bulcsú a magyar snooker csillaga, aki 8 évesen kezdett el játszani Budapesten, és hamarosan Varga Péter mentorálásával lépett ki a nemzetközi színtérre. Mindössze 12 évesen minden korosztályban magyar bajnok lett, majd tehetségét Európa- és világbajnokságokon is megmutatta. A Magyar Snooker Gálákon olyan legendás világbajnokokkal küzdött, mint Shaun Murphy, Ronnie O’Sullivan, John Higgins és Neil Robertson. 2024 februárjában fantasztikus teljesítményével megnyerte a WSF junior világbajnokságot, amellyel kétéves kártyát szerzett a World Snooker Touron, így a 2024–25-ös szezontól a sportág legjobbjai között versenyezhet.