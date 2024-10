Hidvéghi: Magyar Péter Brüsszel embere, kész feladni hazánk szuverenitásának egy részét

A nemzeti konzultáció bevált eszköz arra, hogy sorsdöntő kérdésekben egyetértési pontokat alakítsunk ki a magyar emberekkel. Most ilyen fontos döntési pontok előtt állunk az új gazdaságpolitikával, a családtámogatásokkal, a 13. havi nyugdíjjal, a migrációval kapcsolatban – mondta a Magyar Nemzetnek Hidvéghi Balázs. A Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterhelyettese szerint ahhoz, hogy a gazdaság erősödjön, Magyarországnak gazdaságilag semlegesnek kell lennie.

„Most látható az a törekvés Brüsszel részéről, hogy gazdasági hidegháborút indítson

és megakadályozza a gazdasági és kereskedelmi együttműködést egyes országokkal, pusztán ideológiai okokból” – fogalmazott és azzal folytatta, ez a magyar függetlenségről is szól, hogy mi magunk dönthessük el, kivel kereskedünk, honnan szerzünk be számunkra fontos alapanyagokat, árucikkeket és honnan fogadunk befektetéseket.

A miniszterhelyettes szerint Magyarország akkor jár jól, ha minden irányba nyitva tartja a kereskedelmi lehetőségeket, és gazdasági együttműködést épít ki a feltörekvő keleti-ázsiai gazdasági hatalmakkal, miközben megtartja és tovább fejleszti a már létező és működő nyugati kapcsolatokat.

A nemzeti konzultációban elsősorban gazdasági kérdésekről és olyan fontos témákról esik szó a gazdaságon belül, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ország erősödjék és a magyar emberek helyzete javuljon. Ilyen többek között a magyar kis- és középvállalkozások támogatása. Újra beszélnünk kell az emberekkel a multikról. Itt is válaszút előtt állunk: vagy hagyjuk, hogy Brüsszel diktáljon, vagy szükség van a multinacionális cégek szigorú kontroll alatt tartására is, hiszen a magyarok érdekeit kell szolgálnia e cégek jelenlétének. Nem elfogadható, ha kizárólag arra koncentrálnak, hogy

gazdasági erejükkel visszaélve az extraprofitjukat növeljék, amit aztán kivisznek az országból.

Fontos a lakhatás kérdése is, amit a kormány eddig is erősen támogatott. Itt meg kell vitatnunk, hogy a meglévő otthonteremtési támogatások mellett vonjuk-e be a munkáltatókat és akár a bankokat is egy ötszázalékos kamatú lakáshitelprogramba. Ugyancsak lényege kérdés, hogy segítsünk-e a munkát vállaló fiataloknak a munkáshitel bevezetésével. De az is, hogy tisztázzuk, megvédjük-e a 13. havi nyugdíjat, amelyekért komoly csatákat kell még ma is megvívni, hiszen ez az egyik olyan intézkedés, amit Brüsszel el akar törölni a rezsicsökkentés és a migrációs politikánk mellett.