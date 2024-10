Földtől az égig viharzik, táncol, süvölt, bukfencezik a szózuhatag (VIDEÓ)

Jövőbeli tervek és hosszabb prózai művek

Bár Szabó T. Anna költőként ismert, régóta tervezi egy regény megírását is. „Már 15 éve mondom, hogy írok egy regényt, de mindig közbejön valami. Kisgyerekek mellett és sok munka közben nehéz volt összehangolni ezt a tervet, de most már talán meg tudom valósítani” – meséli. „Nagyon szeretek fordítani, olyan jó lenne valami hosszabb dolgot, egész versesköteteket fordítani, nyugodtan” – ecsetelte. „A fordítás mindig segít, amikor apadóban van a munkakedvem, mert a fordítás mesterségéhez az ihletet már ki lehet követelni. Az már jön, előbb-utóbb ihletett lesz a szöveg. Írni viszont így nem lehet” – mondja. A fordítások, írások mellett egy ifjúsági regényen is dolgozik, amely a XIX. században játszódik, Arany János is szerepel benne.