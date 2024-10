Exkluzív fotó érkezett: Nagy Ervin is megjelent a Fővárosi Közgyűlésen

Gyenge negyedéves GDP-adat érkezett

Negyedéves és éves alapon is 0,7 százalékkal csökkent a hazai gazdaság teljesítménye a KSH frissen közölt adatai alapján. A Makronóm Intézet elemzője szerint az elhúzódó felpattanás egyelőre a jövő évi gazdasági kilátások kapcsán is bizonytalanságot szül, annak mértékére továbbra is a külső kereslet alakulása lesz a legnagyobb befolyással.