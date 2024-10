Ennek rengeteg magyar fog örülni: újabb városok érhetők el közvetlenül a budapesti repülőtérről

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Kilenc új járattal bővült a Budapest Airport téli menetrendje – közölte a repteret üzemeltető vállalat. A magyar utazók két új spanyol úti cél közül választhatnak: a Kanári-szigetek harmadik legnagyobb, de talán legnépszerűbb tagja, Gran Canaria, valamint a modernitás és a történelem különleges egyvelegét nyújtó Bilbao is csak egy repülőútra lesz Budapesttől a téli menetrendben. Bővül a Párizsba közlekedő légitársaságok köre és újra megnyílik az út egy másik közkedvelt francia város, Toulouse felé is. Olaszország felé az idei téli szezonban még az eddigi csúcstartó Egyesült Királyságnál is szélesebb kínálat áll rendelkezésre, összesen 13 olasz város érhető el közvetlenül.

A már meglévő római, milánói, nápolyi, bari, pisai, cataniai, bolognai, palermói, velencei, cagliari és trieszti járatokhoz a Wizz Air jóvoltából két tengerparti célállomás, Genova és Salerno csatlakozik.

Marrákesbe is idul közvetlen járat és Memmingenbe is, továbbá bővül a Varsóba irányuló járatok száma is. A nyári szezonban is üzemelő hosszú távú járatok közül a Shanghai Airlines légitársaság sanghaji járata a téli menetrendben is napi rendszerességgel közlekedik, míg az Air China október végétől heti négyszer repül Pekingbe.

Közvetlenül Budapestről

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről a légitársaságok 125 járattal, több mint 100 európai várost kínálnak közvetlen eléréssel, egyébként a hozzáférhető járatszám, az Európán kívüli célpontokkal együtt 210-nél is több. Ezzel a Liszt Ferenc repülőtér régiós szinten előkelő helyen áll. A régióban év elején Bécs, Varsó és Budapest szerepelt az első háromban a 2023-ban kezelt utasok számát tekintve, Bukarest és Varsó csaknem elérte 2019-es forgalmát, és bár Prágában növekedett 2022-höz képest legnagyobb arányban az utasok száma, csak kevesebb mint 80 százalékát érte el a járvány előttinek.

A tágabb régiónk reptér-üzemeltetőinek tavalyi utasforgalomról szóló közleményeit összevetve a legnagyobb ismét a bécsi légikikötő (VIE) volt. Schwechaton 29 533 186-an fordultak meg, amely az előző évhez képest 24,7 százalékos növekedés, a járvány előtti, 2019-es forgalomnak pedig a 93,3 százalékát éri el.