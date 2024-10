Eladó az a lakás, amelyet titkos rajongójától kapott a híres magyar színésznő

Nyitókép: Az átalakított villa földszintjén található az eladó lakás. Fotó: Google/street view.

Izgalmas hirdetést talált a Mandiner az ingatlan.com oldalán, 169 millió forintért kínálnak egy három szobás lakást a Thököly út egyik villaépületében. A lakás érdekessége, hogy a századelőn itt élt Bónis Malvin, a neves színésznő és férje, Zsolnay Miklós, a messze földön híres Zsolnay-gyár tulajdonosának, Zsolnay Vilmosnak az egyetlen fia.

Miklós apja halálos ágyánál megígérte, hogy nem hagyja veszni a gyárat és egész életében tett is érte.

A pécsi üzem mellett Budapesten, Zuglóban is nyitott egy Zsolnay-gyárat, s mint ahogy az újságok írták: „Évekig a vasúti kocsiban töltötte éjjeleit Pécs és Budapest között, hogy itt is, ott is, nappalait szentelhesse üzleteinek s gyárainak.”

Zsolnay Miklós szobra és az eladásra kínált lakás díszes ajtaja. Fotó: Wikipedia/Ingatlan.com/Otthon Centrum

A hirdetéshez mellékelt fotókat jobban megnézve az egyik ajtón jól látható az a Zsolnay-díszítés, amellyel Zsolnay Miklós lepte meg szerelmét egykoron. Akkoriban az egész villa Bónis Malvin tulajdonában állt, a méregdrága épületet pedig egy titkos rajongójától kapta 1905-ben. A korabeli lapok beszámolója szerint a Király Színház csinos művésznőjéhez Kacsóh Pongrác daljátéka, a János vitéz századik előadása után érkezett egy virágcsokor és mellé egy levélke.

Ebben a titkos rajongó közölte, ráruházza a villa tulajdonjogát és bármikor költözhet. Bónis Malvin nem utasította vissza a mesés ajánlatot.

A színésznő szépsége sokakat megbabonázott és még az újságírók is elnézőek voltak vele szemben egy-egy gyengébb alakítás láttán. Erről tanúskodik a Pesti Napló írása is: „Bónis Malvin oly szép, hogy nem lehet haragudni rá a játékáért” – fogalmazott a lap.

A Bónis-villában fellelt csodás Zsolnay-kandallót 26 millió forintért adták el egy árverésen. Fotó: Arcanum/Világgazdaság

Bónis itt élt később a férjével és szerelmével, Zsolnay Miklóssal. A kapcsolat aztán nem tartott sokáig, a gyáros családja ugyanis nem nézte jó szemmel a házasságot. Elváltak, Bónis Malvin pedig később eladta a villát, amelyet már a szocialista rendszerben teljesen átalakítottak, a ház homlokzatának díszes elemeit eltüntették és külön álló lakásokat alakítottak ki benne.

Hosszú évtizedekig nem került be a hírekbe a villa, ám 2016-ban igen, akkor ugyanis kiderült, az egyik szoba a Zsolnay-gyár pompás kandallóját rejti.

A kandalló árverésre került és több mint 26 millió forintért talált gazdára. Az egykori Bónis-villa földszinti lakása ma is kuriózumnak számít. Zsolnay Miklós 1922-ben hunyt el és Pécsen helyezték örök nyugalomra. Bónis Malvin 1925-ben távozott az élők sorából és a korabeli lapok szerint Tiszafüreden temették el.