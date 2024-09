Daily Mail: kiszivárgott dokumentum bizonyítja, hogy tényleg kémkedhet utánunk a telefonunk – a nagyvállalatok azonban tagadják, hogy lehallgatnák a usereket

Nyitókép: Getty Images / TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY

Aki valaha használt már okostelefont az eddig is sejthette, de most egy kiszivárgott dokumentum alá is támasztotta, hogy a telefonjaink valóban lehallgathatnak minket.

A Daily Mail ugyanis közölte: a Facebook egyik marketingpartnerétől kiszivárgott dokumentum szerintük részletesen bemutatja, hogyan hallgatja le a cég a felhasználók beszélgetéseit, hogy később célzott hirdetéseket hozzon létre.

A Cox Media Group (CMG) egyik dokumentumában részletesen leírták, hogy a vállalat úgynevezett Active Listening szoftvere a mesterséges intelligencia segítségével „valós idejű adatokat” gyűjthet és elemezhet azáltal, hogy lehallgatja a felhasználókat azok készülékeinek mikrofonján keresztül. Azt azonban nem részletezi, hogy az Active Listening szoftver folyamatosan hallgatózik-e, vagy csak bizonyos időpontokban, amikor a telefon mikrofonja aktiválva van, például hívás közben.

A hirdetők párosíthatják ezeket a hangadatokat további viselkedési adatokkal, hogy megcélozzák a fogyasztókat”

– olvasható a kiszivárgott dokumentumban a lap szerint.

A CMG egy amerikai médiakonglomerátum, amelynek székhelye a Georgia állambeli Atlantában található. A vállalat többek reklám- és marketingszolgáltatásokat nyújt ügyfeleinek 2022-ben 22,1 milliárd dolláros (7897 milliárd forint) bevételt ért el.

A vállalat a továbbiakban a Facebookot, a Googlet és az Amazont is az ügyfeleként tüntette fel. A botrány kirobbanása óta a Google már el is eltávolította a CMG-t a partnerlistájáról. A Facebook anyavállalata, a Meta pedig tagadta, hogy lehallgatnák a felhasználókat és azt ígérte, hogy „tisztázza a helyzetet” a CMG-vel. Az Amazon még azt is tagadta, hogy egyáltalán együtt dolgozott volna a vállalattal „ezen a programon”, azonban nem részletezte, hogy ezenkívül együttműködik-e a vállalattal.

Az üggyel kapcsolatban a Daily Mail megkereste a CMG-t is, a vállalat azonban nem reagált.

Ha valakinek a hang- vagy viselkedési mintái azt sugallják, hogy fontolgatja valaminek a megvásárlását, akkor az adott termékre vonatkozó hirdetéseket fognak mutatni az adott személynek.

„Működés közben a technológia automatikusan elemzi a webhely forgalmát és az ügyfeleket, hogy minél pontosabban behatárolhassa a célközönséget” – olvasható a dokumentuman.