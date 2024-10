Egymást váltják a hollywoodi sztárok Magyarországon, és ez már érezhető is

A filmrajongók kedvelt szokása, hogy felkeresik a képernyőn látott eredeti forgatási helyszíneket. A filmturizmus ennek is köszönhetően immár milliárdos üzlet, ami ráadásul növekvő népszerűségnek örvend. Ráadásul, ha a filmben szereplő sztárok gyönyörű helyszínekről és jó élmenyeikről posztolnak egy-egy országból, városból, a rajongóik is szívesebben választják következő nyaralásuk helyszínéül.

A legkedveltebb úti célok között pedig Magyarország igen előkelő helyen szerepel.

Színészek és produkciók az elmúlt évekből

Rengeteg hollywoodi híresség járt az utóbbi években Magyarországon, legutóbb éppen Arnold Schwarenzegger ment el egy konditerembe Orbán Viktorral. A Terminátor Budapesten előbb kipróbálta a kormányfő székét, majd együtt edzett a miniszterelnökkel. De Kalifornia állam korábbi kormányzója a Déryné étterembe is ellátogatott, ahova szintén nem olyan régen az egyik leghíresebb amerikai színész, Morgan Freeman is vacsorázott.

Harrison Ford az ötödik kerületből tekert fel a Dunakanyarig

De olvasóinknak talán emlékezetes az is, hogy amikor Han Solo és Indiana Jones megformálója, Harrison Ford a Szárnyas fejvadász 2049 második részét forgatta Magyarországon 2016-ban, az első napokban betért egy kerékpár-szaküzletbe, bérelt több – köztük egy kétmilliós biciklit – és végigtekerte a Dunapartot, járt Szentendrén, Kisorosziban. Ráadásul jó fej volt: mosolyogva szelfizett az összes vendéglátó egység munkatársával, ahova betért.

Százezreket csábíthat Magyarországra a BBC üzleti vetélkedője

Több millió néző követi nyomon a televízióban és az interneten világszerte a BBC nagy múltú brit közszolgálati műsorszolgáltató adásait. A Gyakornok (The Apprentice) című üzleti valóságshow 2005 óta egyre nagyobb nézettséget ér el, az utolsó szériáját több mint 6,5 millióan látták az Egyesült Királyságban. A sorozat legújabb szériájában bemutatott epizód a budapesti és Budapest-környéki helyszíneken játszódik, így többek között megelevenedik a képernyőn a Halászbástya, a Mátyás-templom, a Szent István-bazilika, a Várkert Bazár, a Vörösmarty tér, a Pesti Vigadó és a Margit-sziget is. A helyszínek és feladatok kiválasztásában a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) is segítette a produkciót.

Ezért vonzó hazánkban forgatni Magyarországon a filmes költések az európai átlag két és félszeresét is meghaladják. A fő ok a rendkívül kedvező állami adókedvezmény rendszer, amely a világon az egyik legversenyképesebbé teszi a magyar filmipart – írja a Filmdestination. A szakmai hagyományok, az általánosan jó közbiztonság és a gyorsan kiépülő szakmai infrastruktúra együttesen járult hozzá ahhoz, hogy a magyar filmipar tizenöt év alatt hússzorosára növelje bevételeit. Mára a fellendülés eredményeként tízezer filmes munkavállaló áll a külföldi stábok rendelkezésére Magyarországon.

A BBC-valóságshow nálunk forgatott epizódja páratlan publicitást jelent hazánknak éppen a városlátogatások szezonjának kezdetén – mutatott rá a Magyar Nemzet. Egy-egy nagy nézettségű televíziós program ugyanis kiválóan alkalmas arra, hogy felkeltse a figyelmet hazánk iránt, hiszen az adatok alapján tudja a MTÜ, hogy a brit turisták 12 százaléka az utazási desztináció kiválasztásánál elsősorban a sajtótermékekből inspirálódik.