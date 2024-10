Durvul a nemzetközi nyomás Magyarországon, a Készenléti Rendőrségnek kellett közbelépnie

Nyitókép: MTI/Donka Ferenc

Egyre fokozódik Magyarországon a nemzetközi drogkereskedelmi nyomás – írja a Drogkutató Intézet, amely felidézi, nemrég négy férfit tartóztatott le a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda drogkereskedelemért, amelyet négy éve folytattak Magyarországon.

A kereskedőket, akik a Balkánról és Hollandiából csempésztek be marihuánát, kokaint és ecstasy tablettákat Magyarországra. a titkosított platformokat használó bűnszervezetek elleni nyomozás közben kapták el.

Téglásy Kristóf stratégiai igazgató hangsúlyozta, nem csak a marihuána illegális terjesztése figyelhető meg az EU-ban, hanem más veszélyes szereké is, mint például a kokain. A kokainlefoglalások száma nem csak nálunk, de az EU-ban is rekordméreteket ölt, ráadásul nem csak a szállított drogáruk száma nő, hanem az illegális droglaboroké is.