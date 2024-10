Alapjogokért Központ-elemzés: így tiporja lábbal a jogállamiságot a Tusk-kormány

9. A Szejm súlyos beavatkozást kísérelt meg a Lengyel Központi Bank függetlenségébe azzal, hogy annak elnökét egy „különbíróság” elé kívánta állítani.

A Lengyel Központi Bank elnöke, Adam Glapiński törvénytelen leváltására is kísérletet tett Donald Tusk miniszterelnök a koalíciós pártok segítségével a Szejmben.

Ezt a kísérletet az egyébként szintén támadás alatt álló Alkotmánybíróság akadályozta meg egyelőre,

ami azonban nem jelenti, hogy a kormány felhagyott volna a próbálkozással.

10. A rendőrség aránytalan és erőszakos módon lepett fel a gazdatüntetésen, ezzel megsértve a gyülekezési szabadságot.

A rendezvényen, melyen az ellenzéki pártok több politikusa is részt vett, a rendőrség békés tüntetők ellen is könnygázt vetett be, és a helyszíni beszámolók szerint nem békíteni, hanem eszkalálni kívánta a helyzetet.