Aki felújítja az otthonát, azt a kormány is támogatja, méghozzá mutatjuk, mekkora összeggel

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Lapunk korábban már leközölte, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfón számolt be az új gazdaságpolitikáról, a kormány legfrissebb döntéseiről és a nemzeti konzultációról. Sőt, bővebben szemléltettük azt is, miképp segíti a munkáshitel a fiatal dolgozókat és a családalapítást. Komolyabban bemutatkozott azonban az új otthonfelújítási program is, és bizony azon sincs mit szégyellni.