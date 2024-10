Aki családalapításban gondolkodik, hatalmas támogatásra tehet szert: ez a munkáshitel

De konkrétumokat is hallottunk, így többet is megtudhattunk többek között a munkáshitelről, amiről például az is kiderült, hogy a 17-25 év közöttiek lesznek rá jogosultak. A hitellel összesen 4 millió forintot lehet felvenni, ez szabadon felhasználható és kamatmentes.

Azonban feltételekhez kötött, így heti 20 órát muszáj hozzá dolgozni, vagy vállalkozónak kell lenni, továbbá a hiteligénylőnek legalább 5 évig kell Magyarországon dolgoznia.

Ám a hitellel a kormány leginkább a családosokat támogatná, ami abból is egyértelmű, hogy egy gyermek születése után két évig nem kell törleszteni, még egy gyerek esetén pedig újabb két évvel kitolható a törlesztés, sőt a felére csökken a tőke összege, harmadik gyerek esetén pedig teljesen elengedik.

A munkáshitel 2025. január 1-től vehető fel, és ezzel a kormány azoknak a fiataloknak is egyenlő lehetőséget kíván biztosítani, akik diákhitelre nem jogosultak. Szakmunkás végzettség nem szükséges hozzá, emiatt a szakképesítéssel nem rendelkező, dolgozó fiatalok is élhetnek vele.

Egészen pontosan ilyen feltételek mellett igényelhető a munkáshitel:



- 17-25 év közötti, 20 órában foglalkoztatott vagy vállalkozó, diákhitelre nem jogosult fiatalok részére

- maximum 4 millió forint, kamatmentesen, 10 éves futamidő mellett

- szabadfelhasználású

- szükséges hozzá, hogy az érintett 5 éves magyar munkavégzést vagy vállalkozói tevékenységet vállaljon

- van gyermekvállalási kedvezmény, ami a hitelszerződés megkötése után született gyerekekre vonatkozik

A munkáshitel célja nem titkoltan az, hogy a kormány az fiatal munkavállalóknak is támogatást nyújtson, akik a diákhitelre nem pályázhatnak, ellenben szeretnék megvalósítani vállalkozással, járművásárlással, lakhatással, családalapítással kapcsolatos céljaikat.