A tanács rengeteg konfliktussal járt, „nagy hiúságok és egók sárba tiprásával is” (VIDEÓ)

Nagyköveti méltatás – Dr. Almási Kitti

Számomra a legkiemelkedőbb kortárs magyar színházi rendező, rendhagyó ötletek megvalósítása jut róla eszembe, ami miatt tömegeket vonzanak az általa rendezett előadások. Bár már korábban is sokat hallottam róla, a személyes találkozások kapcsán megtapasztaltam, mennyire sokoldalú, komplex szemlélettel bír. Az OpeRandi rendezvény keretén belül pszichológiai kérdésekről, a belső szabadság megélésének élményéről beszélgettünk Don Carlos operáján keresztül. Szabó Máté hihetetlen nyitottsággal állt a két terület összefonásához, talán pszichoterapeuta édesanyja, Kazimir Ágnes miatt is, aki okkal elismert szakember. A későbbiekben vendégül láttuk a Momentán Társulat színházában, az Ó utcában, ahol az életéről beszélgettünk, a színészek pedig megjelenítették annak egyes pillanatait. Csodás rendezései mellett emberi hozzáállása, gondolkodásmódja is hozzájárult, hogy őt választottam az egyik jelöltemnek. Színész, színházi rendező, a Miskolci Nemzeti Színház művészeti vezetője. Pályafutása során az Egri Gárdonyi Géza Színházban (2004–2005) és a Szolnoki Szigligeti Színházban (2005–2007) is megfordult rendezőként, majd öt éven át szabadúszóként tevékenykedett. 2012-ben került a Miskolci Nemzeti Színházba, ahol előbb rendező és a művészeti tanács tagja volt, majd 2015-ben előbb megbízott igazgató, később művészeti vezető lett. Számos díjban és elismerésben részesült (Köztársasági Ösztöndíj – 2­001, Napsugár Díj – Eger (Etherion) – 2004, Örkény Ösztöndíj – 2005, Kritikusok díja jelölés, legjobb zenés előadás; “Naftalin”, Radnóti Színház -2008, Vidéki Színházak találkozója “különdíj” (Én és a kisöcsém) – 2013, Miskolci Nemzeti Színház, “legjobb előadás” (Az ördög) – 2014, Primavera fesztivál, “legjobb előadás” (Don Giovanni) – 2015). 2016-ban Nádasdy Kálmán díjjal és Déry díjjal jutalmazták munkásságát. Hozzá köthető, hogy november 19-én a Miskolci Nemzeti Színház Európa egyik legjelentősebb színházi szövetségének, az Európai Színházi Uniónak a teljes értékű tagja lett